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Власти Гонконга поддержат Пекин в принятии ответных мер на санкции США

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 августа. /ТАСС/. Гонконгские власти выступают с решительным осуждением санкций, введенных США в отношении должностных лиц Гонконга и Китая, и готовы поддержать Пекин в принятии ответных мер. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении местной администрации.

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"Мы полностью поддержим центральное правительство в вопросе принятия контрмер", - подчеркивается в заявлении.

Власти Гонконга назвали действия Вашингтона "вопиющим и грубым вмешательством во внутренние дела КНР", "неуважительной попыткой подорвать двусторонние отношения на различных уровнях".

В пятницу Минфин США сообщил о введении санкций против 11 бывших и действующих должностных лиц Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, комиссара полиции, ряда министров, а также чиновников из материкового Китая, курирующих вопросы Гонконга. По мнению Вашингтона, те, чьи имена были внесены в санкционные списки, причастны к "подрыву автономии Гонконга и ограничению [там] свободы слова и собраний".

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