В Польше сообщили о планах подписать соглашение о военном сотрудничестве с США 15 августа

ВАРШАВА, 8 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе запланированного 15 августа визита в Польшу подпишет новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщил в субботу Польскому агентству печати руководитель кабинета президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

"Помпео, как представитель Дональда Трампа, подпишет в Варшаве соглашение о военном сотрудничестве между Польшей и США. Переговоры по этому соглашению недавно завершились. Это исполнение воли президентов Польши и США, выраженной в декларациях, подписанных обоими лидерами в прошлом году в Вашингтоне, об увеличении присутствия американской армии в Польше, в том числе командования 5-м корпусом", - рассказал Щерский.

По его словам, в настоящее время соглашение находится на стадии согласования в администрациях обеих стран, на межведомственном уровне в польском правительстве и между ведомствами США. Как отметил Щерский, если эти внутренние процедуры будут завершены в срок, как и предполагается, то соглашение будет готово к подписанию 15 августа. "Со стороны Польши в присутствии президента в Президентском дворце его подпишут министр национальной обороны Мариуш Блащак, а с американской стороны - госсекретарь Майк Помпео", - сообщил Щерский.

В Варшаве Помпео проведет встречи с польскими президентом, премьер-министром, главами МИД и Минобороны, а также примет участие в мероприятиях по случаю 100-й годовщины Варшавской битвы 15 августа 1920 года.

В соответствии с новым польско-американским военным соглашением в Польшу будут переброшены дополнительно по меньшей мере тысяча американских военнослужащих и будет создан передовой элемент командования 5-го корпуса из Кентукки. На западе страны планируется создать Центр боевой подготовки, в городе Ласк разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинец - подразделение спецназа США.

Польша и США обсуждают варианты усиления американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон польского президента Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Сейчас в республике дислоцированы, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.