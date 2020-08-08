Оппозиция заявила, что Киев хочет отмены местных выборов в подконтрольных районах Донбасса

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Команда президента Владимира Зеленского намерена отменить местные выборы на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. С таким заявлением в субботу выступила парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Обанкротившаяся Зе-команда (команда президента Владимира Зеленского - прим. ТАСС) встала на путь узурпации власти на Украине. С подачи военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей готовится принятие решения об отмене местных выборов в 10 объединенных территориальных общинах (ОТО) Донецкой и восьми - Луганской области. Зе-власть настолько боится собственного народа, что, наплевав на Конституцию Украины, собирается лишить права голоса и права на местное самоуправление около полумиллиона украинских граждан", - отмечается в заявлении.

На днях руководители военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей отправили в адрес Центральной избирательной комиссии перечень объединенных территориальных общин, в которых якобы невозможно обеспечить избирательный процесс.

"Жертвами произвола в Донецкой области должны стать жители Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТО. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской общин", - уточняет оппозиция.

Остановить сценарий срыва выборов

ОПЗЖ напомнила, что в 2019 году на этих территориях прошли президентские и парламентские выборы, многие избиратели отдали свои голоса за Зеленского и его партию. Как отмечает оппозиция, люди надеялись, что "новая власть" вернет мир, улучшит качество жизни и защитит их конституционные права. "Но "слуги народа" (президентская партия "Слуга народа" - прим. ТАСС) предали надежды этих людей. Зеленский и его партия не выполнили ничего из обещанного и теперь готовы на любые нарушения, чтобы уйти от ответственности", - подчеркивается в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила о недопустимости и неконституционности отмены местных выборов в Донецкой и Луганской областях. "Мы требуем от власти отказаться от сценария срыва выборов и узурпации полномочий. Считаем, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких оснований для отмены выборов. Избрание органов местного самоуправления в городах и селах Донецкой и Луганской областей должно пройти в определенный законом срок. Любые другие решения ЦИК станут свидетельством политической ангажированности комиссии, ее зависимости от кураторов с Банковой (ул. Банковая, на которой находится офис президента Украины - прим. ТАСС) и будут оспорены нашей партией в судах", - заявила оппозиция.

ОПЗЖ потребовала от президента немедленно уволить глав военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, которые не в состоянии обеспечить проведение выборов и посягают на конституционные права граждан.

Постановление, противоречащие минским соглашениям

Верховная рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над украино-российской границей.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов ранее заявил, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.