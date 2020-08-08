За выборами в Белоруссии будут наблюдать 52 представителя Межпарламентской ассамблеи СНГ

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Наблюдение за президентскими выборами в Белоруссии 9 августа будут вести 52 представителя Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе МПА.

"По линии Межпарламентской Ассамблеи СНГ в разных регионах страны и на зарубежных участках аккредитованы 52 международных наблюдателя из восьми стран Содружества", - отметили в пресс-службе.

Координатором группы наблюдателей от МПА выступает председатель комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. В группу входит генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий. В мониторинговой группе представлены парламентарии и делегаты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана, секретариата МПА, а также эксперты Международного института развития демократии в странах Содружества.

В день голосования наблюдатели будут вести мониторинг на избирательных участках в городах Минск, Слуцк, Заславль, Молодечно, Смолевичи, Жодино и ряде других населенных пунктов.

Председатель Совета Республики (верхняя палата белорусского парламента) Наталья Кочанова рассчитывает на объективную оценку наблюдателей от МПА избирательной кампании. "Мы рассчитываем на то, что ваша работа даст объективную оценку происходящим процессам. Для нас это очень важно, важно для нашего народа. Мы выбираем даже не президента, а будущее нашей Беларуси", - сказала она в субботу на встрече с представителями миссии. Спикер выразила надежду, что работа наблюдателей от МПА будет успешной. По ее словам, это важный элемент международного мониторинга выборов. "За время существования института наблюдения за выборами ассамблея выработала собственную методику, создала эффективную правовую базу организации и проведения международного наблюдения, приобрела солидный опыт, стала профессиональной структурой, принимающей активное участие и задающей тональность процессу международного мониторинга выборов на пространстве СНГ", - отметила Качанова.

Выборы президента

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Центризбирком к настоящему времени аккредитовал 248 международных наблюдателей, из них 184 представляют структуры СНГ.