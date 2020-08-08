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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Миссия МПА СНГ не выявила нарушений на досрочном голосовании в Белоруссии

Координатор миссии сообщил, что наблюдатели еще не получили ни одной жалобы

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Наблюдатели мониторинговой миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ не выявили нарушений во время досрочного голосования на выборах президента Белоруссии. Об этом заявил в субботу ТАСС координатор миссии, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Мы посетили уже достаточно большое количество участков и посмотрели, каким образом происходит досрочное голосование. На данный момент нами не выявлено ни одного нарушения. Больше того скажу: нашими наблюдателями еще не получено ни одной жалобы", - сказал он.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование, в котором уже приняли участие более 32% избирателей.

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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