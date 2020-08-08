Следственный комитет Белоруссии установил 17 подозреваемых по делу о протестах 14 июля

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии (СК) признал подозреваемыми по уголовному делу о сопротивлении и насилии в отношении правоохранителей во время проведения несанкционированных акций протеста 14 июля в ходе президентской избирательной кампании 17 человек. Об этом сообщает в субботу СК.

"Подозреваемыми признаны 17 граждан, при этом выявлено, что 12 из них применяли в тот день насилие в отношении сотрудников ОМОН. В настоящий момент к 10 мужчинам применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а восьми из них предъявлено обвинение в применении насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел", - сказано в сообщении. По данным СК, в ходе допросов большинство граждан признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях и применении насилия в отношении сотрудников милиции и раскаялись в содеянном. "Ряд обвиняемых инициативно высказали желание извиниться перед сотрудниками милиции", - отметили в СК.

14 июля вечером в Минске, а также других городах республики граждане, не согласные с решением Центризбиркома, который отказал в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, вышли на акции в их поддержку. Тогда, по данным МВД, было задержано более 250 человек, сообщалось также о и задержании более чем 10 сотрудников СМИ, которые освещали акции протеста. 15 июля СК возбудил уголовное дело по факту организации акции и участия в ней. По данным ведомства, пострадали шестеро сотрудников ОМОН.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несогласованными акциями протеста. Ранее Евросоюз и США выразили озабоченность в связи с этими инцидентами и призвали белорусские власти провести свободные выборы.