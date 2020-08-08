Депутат Рады требует возбудить дело о попытке рейдерского захвата СБУ канала "112 Украина"

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) относительно действий сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), причастных к рейдерской атаке на телеканал "112 Украина", который неоднократно критиковал действующую власть. Об этом депутат сообщил в субботу на странице в Facebook.

Ранее СБУ обратилась в Шевченковский районный суд Киева с иском об аресте корпоративных прав телеканала и передаче их Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Однако 6 августа суд отказал спецслужбе в аресте активов канала.

По словам Кузьмина, анализ опубликованных в СМИ материалов "прямо указывает на то, что должностными лицами СБУ совершен ряд действий, которые могут свидетельствовать о реализации властью в лице президента Владимира Зеленского, руководителя офиса президента Андрея Ермака, главы СБУ Ивана Баканова кампании по травле оппозиционного и неподконтрольного властям средства массовой информации (канала "112 Украина")".

"Таким образом, отдельные представители и должностные лица СБУ, вмешавшись в корпоративный спор относительно телеканала, вышли за рамки полномочий и совершили преступление", - считает Кузьмин.

Давление на оппозиционного депутата и телеканал

Кузьмин отмечает, что "попытка рейдерского захвата СМИ и имущества, которое оно использует, осуществлена в условиях беспрецедентного давления: многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов этого и других оппозиционных каналов, препятствование их работе остаются безнаказанными". "Более того, власть силами правоохранительных органов оказывает политически мотивированное преследование владельца телеканала, члена политсовета партии "Оппозиционная платформ - За жизнь", депутата Верховной рады Тараса Козака в ряде уголовных производств", - подчеркнул Кузьмин.

Следовательно, отмечает парламентарий, попытка ареста корпоративных прав телеканала - "это противоправное средство давления на оппозиционного депутата с целью вмешательства в деятельность государственного деятеля и воспрепятствования исполнению им служебных обязанностей".

Кузьмин просит считать эту информацию депутатским обращением в Госбюро расследований о совершении уголовных преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса. Депутат потребовал, чтобы ГБР сообщило ему письменно в установленном законом порядке о начале уголовного дела и окончании досудебного расследования.

В свою очередь партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвинила украинскую власть в политически мотивированном преследовании Козака. ОПЗЖ отмечает, что в адрес журналистов канала поступают угрозы, они становятся объектами нападений, а год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, при этом виновные найдены не были.

На телеканале "112 Украина" обращение СБУ в суд с запросом об аресте корпоративных прав считают очередной попыткой рейдерского захвата, совершенной по прямому приказу Зеленского. Представители телеканала уверены, что действия власти являются незаконными, и намерены обратиться в Совет Европы, Европарламент, организации защиты журналистов, посольства иностранных государств, а также в Международный редакционный совет с призывом обеспечить защиту свободы слова на Украине.