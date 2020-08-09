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Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020. Онлайн

На пост претендуют Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

В Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Досрочное голосование состоялось с 4 по 8 августа.

На пост президента Белоруссии претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 50% избирателей, внесенных в списки для голосования. Президент считается избранным, если за него отдали голоса более половины граждан, принявших участие в голосовании.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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