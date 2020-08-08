Генпрокурор Белоруссии предупредил белорусов об ответственности за незаконные акции

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк призвал граждан страны не участвовать в несанкционированных акциях, напомнив об ответственности за такие действия. Об этом генпрокурор сказал журналистам в субботу.

"Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечет наступление административной и уголовно-правовой ответственности", - отметил Конюк, слова которого приводит агентство БелТА.

Он призвал соотечественников "проявить благоразумие". "Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой", - заявил генпрокурор республики.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несогласованными акциями протеста. Ранее Евросоюз и США выразили озабоченность в связи с этими инцидентами и призвали белорусские власти провести свободные выборы.