Депутаты оппозиционной партии Катаиб покинули парламент Ливана и призвали к протестам

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Лидер христианской партии Катаиб Сами Жмайель объявил, что три ее представителя в парламенте Ливана сняли с себя депутатские полномочия.

"Мы уходим из законодательного органа, который стал фиговым листом для правительства, погрязшего в коррупции и преступной халатности", - сообщил он. Жмайель выступил на похоронах генерального секретаря Катаиб Назара Наджаряна, который погиб во вторник во время взрыва в морском порту Бейрута. Штаб-квартире Катаиб, расположенной в квартале Сайфи рядом с эпицентром взрыва, был нанесен большой материальный урон.

"Мы переходим к эскалации протестов", - заявил Жмайель, призвав ливанцев принять активное участие в массовой антиправительственной демонстрации, которую проводят в субботу на площади Пляс де Мартир оппозиционные силы.

В ночь с 6 на 7 августа в центре Бейрута произошли стычки между полицейскими формированиями и активистами протестного движения, стражи порядка применили слезоточивый газ. Демонстранты впервые вышли в четверг на улицы столицы после мощного взрыва в морском порту Бейрута 4 августа, приведшего к трагическим последствиям. По последним данным, взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.

Как указывает газета Daily Star, активистов протестного движения воодушевил визит в Бейрут президента Франции Эмманюэля Макрона. В своем выступлении во время посещения разрушенных христианских кварталов, Макрон сообщил, что "предложит лидерам Ливана вступить в правдивый диалог и заключить новую политическую сделку".

Катаиб и другие оппозиционные партии требуют ухода в отставку кабинета технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.