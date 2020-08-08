Полиция применила спецсредства против демонстрантов у парламентского дворца в Бейруте

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили слезоточивый газ и резиновые дубинки против активистов протестного движения в центре Бейрута. Как сообщает корр. ТАСС, группы агрессивно настроенных демонстрантов напали на полицейские кордоны и попытались через бетонные заграждения прорваться к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

Между сторонами вспыхнули столкновения, с обеих сторон есть раненые. Стражам порядка удалось оттеснить демонстрантов и восстановить контроль над центральными кварталами.

К массовым антиправительственным акциям призвал в субботу лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. Ранее он объявил о выходе из состава парламента трех депутатов от этой партии. "Мы уходим из законодательного органа, который стал фиговым листом для правящего режима, погрязшего в коррупции и преступной халатности", - сообщил он.

Жмайель выступил на похоронах генерального секретаря Катаиб Назара Наджаряна, который погиб во вторник во время взрыва в морском порту Бейрута. Штаб-квартире Катаиб, расположенной в квартале Сайфи рядом с эпицентром взрыва, был нанесен большой материальный урон.

По последним данным, взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий и жилых домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести.

Катаиб и другие оппозиционные партии требуют ухода в отставку кабинета технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.