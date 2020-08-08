{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

Пресс-секретарь кандидата Анна Красулина уточнила, что Марию Мороз задержали "для участия в административном процессе"
Описание
© Yerchak Uladzimir/Shutterstock/FOTODOM, архив

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали Марию Мороз, возглавляющую предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

На эту тему
Президентские выборы в Белоруссии. Курс на перемены

Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу", - сказала Красулина.

ТАСС не располагает комментарием правоохранительных органов по данному факту.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Помпео вновь призвал не избирать Кубу в Совет ООН по правам человека
Госсекретарь США назвал возмутительной возможность того, что место в совете предложат "жестокому диктаторскому режиму, который торгует своими собственными врачами под видом гуманитарных миссий"
Читать полностью