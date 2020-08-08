В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

"Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу", - сказала Красулина.

ТАСС не располагает комментарием правоохранительных органов по данному факту.