В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали Марию Мороз, возглавляющую предвыборный штаб кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.
"Как было заявлено при задержании, Мороз задержана для участия в административном процессе. Учитывая, что сегодня выходной день, это означает, что до понедельника Мороз до суда не выйдет на свободу", - сказала Красулина.
ТАСС не располагает комментарием правоохранительных органов по данному факту.