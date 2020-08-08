NYT: главу разведки сняли за отказ смягчить вывод о предпочтениях России на выборах США

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Дэниел Коутс был отправлен в отставку с поста директора Национальной разведки летом прошлого года после отказа скорректировать часть доклада о приписываемых РФ попытках вмешательства в избирательные процессы в США перед президентскими выборами в ноябре для переизбрания Дональда Трампа. Такое утверждение содержится в статье, опубликованной в субботу в журнале The New York Times.

Публикация основана на итогах бесед репортера Роберта Драпера с 40 действующими и бывшими сотрудниками американских спецслужб, законодателями и их помощниками. По утверждению этих источников, ключевой вывод начальной версии доклада Национальной разведки состоял в том, что Россия якобы оказывает предпочтение переизбранию Трампа президентом США на второй срок. Это заключение обосновывалось информацией, полученной от некоего зарубежного источника. Лица, знакомые с содержанием начальной версии доклада, считают этот зарубежный источник "надежным на 100%", пишет журнал.

По данным его источников, Коутсу рекомендовали внести некоторые изменения в доклад, однако он отказался. 28 июля прошлого года президент США объявил, что Коутс прекратит исполнять обязанности директора Национальной разведки 15 августа. В сентябре упомянутый выше доклад был распространен в окончательной редакции, в которой была смягчена формулировка о якобы предпочтениях РФ на выборах в США 3 ноября 2020 года. "Российские руководители, вероятно, полагают, что шансы на улучшение отношений с Соединенными Штатами снизятся при другом президенте США", - приводит журнал выдержку из резюме итогового документа.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года американский Минюст обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения президентских выборов в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы имеющих место попытках России вмешаться в избирательный процесс. По словам Пескова, такие утверждения "не имеют ничего общего с правдой".