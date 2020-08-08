При стрельбе в центре Бейрута погиб сотрудник сил безопасности

ТАСС, 8 августа. Один сотрудник сил безопасности погиб в субботу в результате стрельбы во время демонстрации в центре Бейрута. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath в Twitter.

По его данным, еще несколько человек получили огнестрельные ранения.

Ранее Ливанское общество Красного Креста сообщило, что в ходе субботних протестов более 140 человек получили ранения, 32 из них были госпитализированы.

Практически весь центр города в субботу превратился в арену баталий между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. К массовым антиправительственным акциям призвал в субботу лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмайель. По данным телеканал LBCI, протестующие вошли в здание МИД.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным Минздрава страны, 158 человек пострадали, еще 6 тыс. получили ранения. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек, включая 100 тыс. детей, остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.