СМИ: представители командования Индии и КНР провели переговоры об отводе войск от границы

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Переговоры представителей командования сухопутных войск Индии и Китая на уровне генерал-майоров прошли в субботу в Восточном Ладакхе. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на армейские источники, темой переговоров были вопросы взаимного отвода войск от линии фактического контроля, разделяющей два государства.

По данным телеканала, индийская сторона настаивала на полном отводе китайских военнослужащих из ряда районов Ладакха и восстановления статус-кво в этом спорном регионе. Как указывают источники, встреча прошла на пограничном пункте Даулат-Бег-Ольди с китайской стороны границы. Подробности о ходе переговоров и их результатах пока не сообщаются.

Представители командования двух стран провели за последний месяц уже серию встреч, предыдущая состоялась 2 августа.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации индийских армейских источников, огнестрельное оружие не применялось. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.