ЦИК Украины отменил местные выборы в подконтрольных районах Донбасса

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) отменила очередные местные выборы на части подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года. Такое решение было принято на заседании ЦИК в субботу.

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-служба Центризбиркома, речь идет о 10 объединенных территориальных общинах Донецкой и восьми - Луганской области. В Донецкой области это Светлодарская, Торецкая, Волновахская, Ольгинская, Угледарская, Мирненская, Сартанская, Авдеевская, Марьинская и Очеретинская общины. В Луганской области это коснется жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской общин.

В ЦИК объяснили невозможность проведения выборов близостью этих районов к линии фронта.

Оппозиция обжалует решение ЦИК в суде

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала решение ЦИК "кражей голосов" и заявила, что обжалует его в суде. "Марионетки власти в ЦИК проигнорировали тот факт, что в прошлом году на этих территориях успешно прошли президентские и парламентские выборы. Мнение "сценаристов" из офиса президента оказалось для них важнее конституции, международного права и клятв служить народу Украины. По уровню цинизма и беззакония нынешняя власть уже превзошла своих предшественников", - заявили в ОПЗЖ.

По мнению оппозиции, отменять выборы, не имея на то никаких законных оснований, может "только диктаторский режим, боящийся и ненавидящий своих граждан". Партия "возлагает на президента Украины Владимира Зеленского "всю ответственность за антидемократический беспредел, затеянный его подручными". Кроме того, ОПЗЖ требует от власти "отказаться от срыва выборов и уничтожения демократии в Украине", а также обращается к международному сообществу с призывом "дать оценку диктаторским действиям украинской власти".

Верховная рада 15 июля назначила очередные местные выборы на 25 октября, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над украинско-российской границей.

Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов ранее заявил, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.