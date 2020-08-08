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Взрыв в порту Бейрута
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Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 230

Участники антиправительственной демонстрации штурмуют правительственные здания
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© Максим Григорьев/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Более 230 человек получили ранения в ходе субботних протестов в Бейруте. Об этом на своей странице в Twitter​​​​​ сообщило Ливанское общество Красного Креста.

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"Ливанский Красный Крест доставил 63 человека в ближайшие больницы, 175 человек получили помощь на месте происходящего", - говорится в сообщении.

Центр Бейрута превратился в субботу в арену столкновений между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. Протестующие требуют отставки всей политической верхушки страны. В этих условиях премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы, но его заявление не успокоило протестующих - обстановка в Бейруте продолжает накаляться. Участники антиправительственной демонстрации штурмуют правительственные здания, в том числе министерство окружающей среды. Как сообщил ливанский телеканал Lebanon 24, протестующие пытаются прорваться в здания Ассоциации ливанских банков и министерства энергетики.

Поводом для новых акций протеста стал прогремевший в порту Бейрута 4 августа взрыв, унесший жизни 158 человек и разрушивший значительную часть инфрастуктуры ливанской столицы. От взрывной волны пострадала половина столицы. Жилья лишились 300 тыс. человек.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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