Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте превысило 230

ТАСС, 8 августа. Более 230 человек получили ранения в ходе субботних протестов в Бейруте. Об этом на своей странице в Twitter ​​​​​ сообщило Ливанское общество Красного Креста.

"Ливанский Красный Крест доставил 63 человека в ближайшие больницы, 175 человек получили помощь на месте происходящего", - говорится в сообщении.

Центр Бейрута превратился в субботу в арену столкновений между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. Протестующие требуют отставки всей политической верхушки страны. В этих условиях премьер-министр Хасан Диаб предложил провести досрочные парламентские выборы, но его заявление не успокоило протестующих - обстановка в Бейруте продолжает накаляться. Участники антиправительственной демонстрации штурмуют правительственные здания, в том числе министерство окружающей среды. Как сообщил ливанский телеканал Lebanon 24, протестующие пытаются прорваться в здания Ассоциации ливанских банков и министерства энергетики.

Поводом для новых акций протеста стал прогремевший в порту Бейрута 4 августа взрыв, унесший жизни 158 человек и разрушивший значительную часть инфрастуктуры ливанской столицы. От взрывной волны пострадала половина столицы. Жилья лишились 300 тыс. человек.