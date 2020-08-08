NYT: Трамп хотел добавить свое лицо к барельефам четырех президентов на горе Рашмор

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп выражал пожелание, чтобы его лицо высекли рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times, ссылающаяся на источники в Республиканской партии.

По их данным, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм с момента своего избрания в 2018 году предпринимала активные попытки заручиться согласием Трампа лично приехать на празднование Дня независимости к горе Рашмор. Президент США во время приватной беседы в Овальном кабинете Белого дома поделился с Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Гора является своего рода символом патриотизма для американцев, традиционный салют здесь открывает праздничные мероприятия по всей стране, приуроченные ко Дню независимости США 4 июля.

Согласно публикации, Трамп не только высказал идею вслух. В прошлом году один из помощников в Белом доме интересовался в администрации губернатора Южной Дакоты, какие формальности требуется выполнить, чтобы добавить скульптурный портрет на склон горы. Ноэм, когда принимала лидера Белого дома в начале прошлого месяца, преподнесла ему муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа. Через три недели губернатор неофициально посетила Вашингтон и на встрече с вице-президентом Майклом Пенсом заверила, что не претендует на его пост в случае переизбрания Трампа главой государства на выборах 3 ноября, сообщает издание.

Трамп в прошлом месяце стал вторым президентом США после Джорджа Буша - старшего, приехавшим к горе Рашмор на празднование Дня независимости. Буш совершил этот визит в 1991 году. Перед выступлением президента над местом празднования прошел парад военной авиации: над горой пролетело несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer, истребителей из пилотажной группы ВМС США Blue Angels и вертолетов. Ноэм отметила, что более 100 тыс. человек хотели посетить мероприятие, но места были подготовлены лишь для 7,5 тыс. зрителей.