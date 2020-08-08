Протестующие в Бейруте требуют отставки президента, спикера и премьер-министра

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Протестующие в ливанской столице в субботу захватили здание Министерства энергетики, где объявили о своих требованиях. Об этом передает с места событий корреспондент ТАСС.

"Мы требуем ухода в отставку президента Ливана Мишеля Ауна, председателя парламента Набиха Берри и премьер-министра Хасана Диаба", - заявил один из представителей демонстрантов. По его словам, в Ливане "правит мафия и шиитская партия "Хезболлах".

"Ливанский народ требует проведения досрочных выборов и проведения суда над коррупционерами и теми, кто виновен в трагедии, вызванной взрывом 4 августа в морском порту Бейрута", - отметил активист.

Ранее отставники из числа бывших военнослужащих, которые поддерживают протестное движение, захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здания Министерства экономики и Министерства охраны природы. Активисты вывесили красные полотнища с балконов на здании МИД. На одном из них написано: "Бейрут - столица революции", на другом: "Бейрут - город без оружия". Была также предпринята попытка захвата штаб-квартиры Ассоциации ливанских банков, однако она не увенчалась успехом - охранники применили гранаты со слезоточивым газом и отогнали толпу.

В субботу практически весь центр Бейрута превратился в арену баталий между спецформированиями по борьбе с беспорядками и активистами протестного движения. К массовым уличным акциям призвал лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе столкновений со стражами порядка в центре Бейрута уже пострадали более 230 человек, от полученного ранения в голову погиб один жандарм.