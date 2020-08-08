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СМИ: TikTok на следующей неделе подаст в суд на администрацию США из-за указа Трампа

Иск будет подан в суд Южного округа Калифорнии

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Владельцы TikTok 11 августа могут подать в суд на администрацию США из-за подписанного американским президентом Дональдом Трампом указа в отношении социальной сети. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на источники Национальное общественное радио (NPR).

По его данным, иск будет подан в суд Южного округа Калифорнии.

В четверг Трамп подписал два исполнительных указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его "дочками". Запреты в обоих случаях вступают в силу через 45 дней после публикации указов, то есть в конце сентября.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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