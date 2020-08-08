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СМИ: спецназовца в Бейруте по ошибке застрелили силовики

По данным телеканала Al-Hadath, это установили в результате расследования по горячим следам

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Силовики по ошибке застрелили в субботу в Бейруте, где проходят антиправительственные протесты, сотрудника ливанского спецформирования по борьбе с беспорядками. Об этом сообщил арабский телеканал Al-Hadath.

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По его информации, факт убийства силовиками был установлен в результате расследования по горячим следам. Ранее ливанский телеканал MTV сообщал, что силовики возложили ответственность на демонстрантов за гибель их коллеги.

Тем временем, по данным Ливанского общества Красного Креста, число пострадавших в беспорядках в центре Бейрута достигло 238 человек. Большинству из них помощь была оказана на месте, 70 доставили в больницы.

Толпа протестующих сосредоточилась в центре Бейрута у здания парламента. До этого несколько групп взяли штурмом правительственные здания, в том числе МИД, министерства экономики, окружающей среды, энергетики, а также Ассоциацию ливанских банков. В настоящее время военные пытаются вытеснить их оттуда. По данным телеканала Al Jazeera, им удалось вытеснить манифестантов из здания МИД.

Теги
Ливан
Молния
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