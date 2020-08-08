МВД Белоруссии предупредило о незамедлительных мерах в отношении нарушителей порядка

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии будут незамедлительно реагировать на попытки нарушить общественный порядок в ходе выборов. Об этом заявил в субботу заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции МВД республики Дмитрий Курьян в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий", - отметил представитель МВД.

По данным ведомства, сотрудниками милиции взяты под круглосуточную охрану избирательные участки, созданы оперативные штабы в МВД и территориальных органах внутренних дел. "Основная цель сотрудника милиции - обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка", - сказал замглавы управления МВД Белоруссии.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несогласованными акциями протеста. Ранее Евросоюз и США выразили озабоченность в связи с этими инцидентами и призвали белорусские власти провести свободные выборы.