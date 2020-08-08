В Минске досрочное голосование завершилось в спокойной обстановке

Во время досрочного голосования участки работали в облегченном режиме - не с 08:00 до 20:00, как в основной день, а с 10:00 до 19:00 и даже с перерывом на обед. Такой порядок позволил выбрать удобное время, чтобы отдать свой голос, ведь многим в выходные, по признанию опрошенных, хочется, например, поехать за город.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа, но с 4 по 8 августа проходило досрочное голосование, в котором, по данным ЦИК республики, приняли участие более 32,24% избирателей. Как смогли убедиться корреспонденты ТАСС, люди действительно шли на участки, несмотря на заявления оппозиции, что цифры явки сильно завышены.

Посещение участков снимает многие вопросы, которые на протяжении последних дней постоянно тиражируются в оппозиционных СМИ и соцсетях. Сначала действительно могло показаться, что избирателей мало, но если пробыть на участке какое-то время, то можно было убедиться, что люди шли постоянно, появлялись каждые 5-10 минут. К каждому участку приписано 1-2 тыс. избирателей, поэтому приведенные ЦИК Белоруссии цифры не кажутся такими высокими, при том что некоторые голосующие приходили семьями.

Другое замечание оппозиции касается отсутствия занавесок на кабинках для голосования: это якобы противоречит принципам тайного волеизъявления. Как пояснил ТАСС председатель участковой избирательной комиссии №72 Александр Щербинок, это сделано в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, чтобы обеспечить проветривание помещения. Впрочем, на некоторых участках, например на участке №4 в Московском районе Минска, занавески оставлены, желающие могут их задернуть. Делают это, однако, не все - некоторых избирателей вполне устраивает голосование в кабинках без занавесок.

Особенности голосования

Досрочное голосование проходило в небольших комнатах, в основной же день выборов комиссии переберутся в более просторные фойе. Однако пока из-за небольшого размера помещений в условиях угрозы коронавируса находиться в залах вместе с сотрудниками избирательных комиссий могли не более трех наблюдателей. Выбор делался в пользу тех, кто зарегистрировался раньше.

На ряде участков в Московском и Ленинском районах белорусской столицы, которые посетили в субботу корреспонденты ТАСС, председатели участковых комиссий, а также наблюдатели, представляющие профсоюзы и различные организации, отмечали, что голосование проходит без нарушений законодательства. Некоторые наблюдатели, находящиеся за пределами участка, при этом высказывали сомнения в цифрах явки. По их словам, на участки якобы пришло меньше людей, чем свидетельствуют протоколы избирательных комиссий.

Сами избиратели в основном не спешат рассказывать, за кого отдали свой голос. Они отмечают, что пришли на участки выполнить свой гражданский долг и сделать все от них зависящее для того, чтобы Белоруссия "жила хорошо".

Обстановка в Минске

Обстановка в Минске в целом сохраняется спокойная, несмотря на то, что политические оппоненты Лукашенко пытаются представить ситуацию в социальных сетях таким образом, будто весь город "ждет перемен". В четверг на севере Минска действительно прошел оппозиционный митинг, который собрал, по оценкам корреспондента ТАСС, 3-4 тыс. человек. Завершился он мирно, сотрудники милиции разгонять его не пытались.

Вечером в пятницу и субботу оппозиция устраивала автопробеги по центру города, демонстрируя из окон руки с белыми ленточками - символом своих политических убеждений - и сигналя. Милиция моментально перекрыла проспект Независимости. К автомобилистам присоединились велосипедисты, у одного из которых случился приступ эпилепсии, но оппозиционные группы считают, что это результат чрезмерных действий милиции. Однако подобные протесты и действия сотрудников правоохранительных органов носят локальный характер и не влияют на общую обстановку в городе, который продолжает жить обычной жизнью.

Нарушителей общественного порядка, в том числе из числа пешеходов, задерживает милиция. Однако подобные случаи не носят массового характера. Интернет, телефонная связь, банкоматы пока работают нормально, несмотря на предостережения оппозиции о возможных ограничениях.