{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру

Ранее правоохранительные органы задержали руководителя ее избирательного штаба Марию Мороз

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская из соображений безопасности покинула свою квартиру в Минске, но находится в столице среди членов своего штаба. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-секретарь кандидата Анна Красулина.

На эту тему
Президентские выборы в Белоруссии. Курс на перемены

"Ничего экстраординарного не происходит, после задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру, она в Минске и сейчас находится в окружении членов штаба и журналистов, ей организовали отдельную комнату", - сообщила Красулина. По ее словам, планы на воскресенье Тихановской не меняются.

В субботу днем правоохранительные органы задержали руководителя избирательного штаба Тихановской - Марию Мороз, которую доставили в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем перевели в центр изоляции правонарушителей. Ее обвиняют в административном правонарушении. Кроме того, не выходит на связь доверенное лицо Тихановской Олег Моисеев, который был вызван на беседу в правоохранительные органы.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Молния
СМИ: число пострадавших во время протестов в Бейруте выросло до 490
Читать полностью