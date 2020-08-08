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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что выясняет ситуацию, связанную с Марией Колесниковой
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© Наталия Федосенко/ТАСС, архив

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали Марию Колесникову - представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Об этом сообщает пресс-служба штаба в субботу.

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"Задержали при выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки, заблокировал серебристый бус (микроавтобус - прим. ТАСС), вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", - сообщили в пресс-службе.

Как заявила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, она сейчас занята выяснением ситуации, связанной с Колесниковой.

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БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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