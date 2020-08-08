В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали Марию Колесникову - представителя штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Об этом сообщает пресс-служба штаба в субботу.

"Задержали при выходе из штаба в Минске на улице Веры Харужей. Когда сели в машину и начали выезжать из парковки, заблокировал серебристый бус (микроавтобус - прим. ТАСС), вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", - сообщили в пресс-службе.

Как заявила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, она сейчас занята выяснением ситуации, связанной с Колесниковой.