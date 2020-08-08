Зеленский заявил, что Украина не позволит себе вмешаться в американские выборы

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит себе вмешаться в американские выборы и испортить отношения с Соединенными Штатами.

"Вмешательство в суверенные выборы другой страны неприемлемо при любых обстоятельствах. Еще раз заверяю наших партнеров, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы и тем самым нанести ущерб нашим доверительным и искренним партнерским отношениям с США", - написал Зеленский в субботу в своем Telegram-канале.

Он отметил, что предотвращение втягивания Украины во внутреннюю политику США является вопросом украинской национальной безопасности. "Вместе с тем Украина, в свою очередь, абсолютно уверена в том, что и со стороны наших партнеров есть не менее уважительное отношение к нашему суверенному праву на внутренние дела и внутренний выбор своих приоритетов. Только на таких принципах и можно выстроить прочные стратегические партнерские отношения", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский призвал украинских граждан воздержаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, а также не решать таким образом свои личные политические или другие проблемы. "Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды", - отметил президент.

Ранее глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с утверждением, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы с помощью депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. Он считает, что Россия использовала Деркача, чтобы очернить претендента на пост президента США Джозефа Байдена. По версии Эванины, приписываемые России действия "согласуются с публичной критикой Москвы" в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США. В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг "пленок Деркача". По его мнению, Деркач, опубликовавший эти записи, является "пророссийским украинским парламентарием". Цель Деркача - "подорвать кандидатуру Байдена и позицию Демократической партии", утверждал Эванина. В то же время позицию президента США Дональда Трампа, по его словам, российские власти, напротив, якобы пытаются улучшить.

Депутат Рады Деркач сделал серию заявлений о причастности Байдена "к международной коррупции и вмешательству во внутреннюю политику Украины". При этом он продемонстрировал аудиозаписи разговоров Байдена и украинского экс-президента Петра Порошенко, в которых собеседники обсуждают вопросы внутренней политики Украины.