Белоруссия в шестой раз за годы своей независимости выбирает президента

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президентские выборы - шестые за годы независимости - пройдут в воскресенье в Белоруссии. В республике, где глава государства не менялся 26 лет и исход голосования почти всегда был предсказуемым, в избирательной кампании на этот раз было много неожиданных поворотов. Основные оппозиционные силы сразу оказались вне игры, внезапно появились новые кандидаты, а аполитичные белорусы вышли на улицы.

Предвыборную кампанию до конца прошли пять кандидатов, включая действующего президента 65-летнего Александра Лукашенко. За высший государственный пост помимо него борются сопредседатель общественного движения "Говори правду" 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" 35-летний Сергей Черечень.

Главным оппонентом Лукашенко стала Тихановская, вокруг которой объединились представители ряда других сильных претендентов, которые не сумели пройти все этапы избирательной кампании и которым в итоге было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Белоруссии. Серьезную конкуренцию Лукашенко могли составить находящийся под стражей экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Процедура выборов

Голосование на выборах начнется в 08:00 (совпадает с мск) на 5 767 избирательных участках и завершится в 20:00. Из общего количества избирательных участков 231 образован в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 13 - в воинских частях. Кроме того, 44 участка образованы за рубежом. В России это можно сделать на трех участках, расположенных в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Проголосовать смогут около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан. В Минске рассчитывают, что с учетом высокой явки избирателей на досрочном голосовании выборы можно будет признать состоявшимися уже в первой половине дня.

Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. Предполагается, что предварительные результаты будут объявлены ЦИК ближе к полуночи. Второй тур президентских выборов в Белоруссии проводился лишь в 1994 году. В остальных случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим преимуществом.

В 2015 году явка на выборах составила 87,22%. За Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.

Досрочное голосование

Досрочно голосование проводилось с 4 по 8 августа. По данным ЦИК, за четыре дня явка составила 32,24%, что является самым высоким показателем за всю историю голосования в стране. Независимые наблюдатели утверждают, что явка завышена, а досрочное голосование было непрозрачным. В 2015 году за пять дней досрочного голосования явка составила 36,05%.

Белорусские власти считают практику досрочного голосования соответствующей международным стандартам, но международные организации неоднократно призывали Минск пересмотреть порядок досрочного голосования.

Протесты несогласных

Избирательная кампания проводилась в условиях протестных акций оппозиции, которая начали проводить митинги еще на этапе сбора подписей. Очереди из желающих поставить подпись в поддержку Тихановской выстраивались не только в Минске, но и других городах.