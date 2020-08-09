Белоруссия в шестой раз за годы своей независимости выбирает президента

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президентские выборы - шестые за годы независимости - пройдут в воскресенье в Белоруссии. В республике, где глава государства не менялся 26 лет и исход голосования почти всегда был предсказуемым, в избирательной кампании на этот раз было много неожиданных поворотов. Основные оппозиционные силы сразу оказались вне игры, внезапно появились новые кандидаты, а аполитичные белорусы вышли на улицы.
Предвыборную кампанию до конца прошли пять кандидатов, включая действующего президента 65-летнего Александра Лукашенко. За высший государственный пост помимо него борются сопредседатель общественного движения "Говори правду" 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" 35-летний Сергей Черечень.
Главным оппонентом Лукашенко стала Тихановская, вокруг которой объединились представители ряда других сильных претендентов, которые не сумели пройти все этапы избирательной кампании и которым в итоге было отказано в регистрации Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Белоруссии. Серьезную конкуренцию Лукашенко могли составить находящийся под стражей экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Процедура выборов
Голосование на выборах начнется в 08:00 (совпадает с мск) на 5 767 избирательных участках и завершится в 20:00. Из общего количества избирательных участков 231 образован в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 13 - в воинских частях. Кроме того, 44 участка образованы за рубежом. В России это можно сделать на трех участках, расположенных в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.
Проголосовать смогут около 6,8 млн белорусов. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан. В Минске рассчитывают, что с учетом высокой явки избирателей на досрочном голосовании выборы можно будет признать состоявшимися уже в первой половине дня.
Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании. Предполагается, что предварительные результаты будут объявлены ЦИК ближе к полуночи. Второй тур президентских выборов в Белоруссии проводился лишь в 1994 году. В остальных случаях Лукашенко побеждал в первом туре с большим преимуществом.
В 2015 году явка на выборах составила 87,22%. За Лукашенко отдали голоса 83,5% граждан, принявших участие в голосовании.
Досрочное голосование
Досрочно голосование проводилось с 4 по 8 августа. По данным ЦИК, за четыре дня явка составила 32,24%, что является самым высоким показателем за всю историю голосования в стране. Независимые наблюдатели утверждают, что явка завышена, а досрочное голосование было непрозрачным. В 2015 году за пять дней досрочного голосования явка составила 36,05%.
Белорусские власти считают практику досрочного голосования соответствующей международным стандартам, но международные организации неоднократно призывали Минск пересмотреть порядок досрочного голосования.
Протесты несогласных
Избирательная кампания проводилась в условиях протестных акций оппозиции, которая начали проводить митинги еще на этапе сбора подписей. Очереди из желающих поставить подпись в поддержку Тихановской выстраивались не только в Минске, но и других городах.
После того как Цепкало и Бабарико отказали в регистрации, люди стали выходить на улицы, выстраиваясь в "цепи солидарности". За время избирательной кампании, по данным местных правозащитников, силовики задержали около 1,4 тыс. человек, несколько сотен были арестованы. Международные правозащитные организации призвали белорусские власти освободить задержанных и прекратить репрессии в отношении гражданского общества.
Без широкого международного наблюдения
Выборы пройдут без привычного участия наблюдателей от некоторых международных структур. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), которое традиционно направляло в республику наблюдательные миссии, отказалось от наблюдения за текущей кампанией. Бюро заявило, что МИД Белоруссии своевременно не направил соответствующее приглашение. Парламентские ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы также не будут направлять своих наблюдателей.
Международные наблюдатели будут представлены в основном миссией от СНГ, которую возглавляет председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев. ЦИК аккредитовал почти 250 международных наблюдателей, из них более 180 представляют структуры СНГ. Кроме того, выданы аккредитации около 70 иностранным дипломатам посольств. Своих наблюдателей аккредитовали Армения, Израиль, Литва, Палестина, Румыния, США, Таджикистан, Узбекистан, Франция, Швеция, Эстония.
На выборы в Белоруссию в этот раз не приедут представители ЦИК РФ. Председатель комиссии Элла Памфилова объяснила это тем, что российская сторона не получила приглашения от белорусских коллег, а также в силу "весьма специфического отношения руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии", из-за чего она не имеет права "ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег".
Сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию, ЦИК снизил число национальных наблюдателей на избирательном участке до трех в дни досрочного голосования и до пяти - в основной. Вместе с тем зарегистрировано рекордное число местных наблюдателей - почти 50 тыс. Большинство из них представляют политические партии, общественные организации и движения, которые поддерживают Лукашенко. Белорусские правозащитники утверждают, что в ходе досрочного голосования были проблемы с допуском независимых наблюдателей.
Чтобы "убедиться в достоверности официальных результатов" на выборах, оппозиция запустила IT-платформу по альтернативному подсчету голосов, с ее помощью при использовании мессенджеров избирателям предлагается защитить свой выбор и "показать результаты, подсчитанные не комиссиями, а избирателями". Однако власти предупредили оппонентов, что это незаконно.