Протесты в Бейруте. Главное

В Бейруте 8 августа прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки
- В ночь с 6 на 7 августа в центре Бейрута произошли столкновения между полицейскими и активистами протестного движения. Протестующие впервые вышли на улицы Бейрута после взрыва в морском порту 4 августа.
- Вскоре лидер христианской партии Катаиб Сами Жмайель объявил, что три ее представителя покинули парламент Ливана.
- Катаиб и другие оппозиционные партии требуют отставки кабинета технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом и проведения досрочных парламентских выборов.
- Жмайель призвав ливанцев принять активное участие в массовой антиправительственной демонстрации на площади Пляс де Мартир.
- Демонстрация переросла в беспорядки и столкновения между протестующими и правоохранителями. Часть демонстрантов попыталась через бетонные заграждения прорваться к парламентскому дворцу.
- Демонстранты требуют проведения международного расследования обстоятельств взрыва в порту Бейрута.
- Отставники из числа бывших военнослужащих захватили особняк МИД в квартале Ашрафия, здания Министерства экономики и Министерства охраны природы.
- Протестующие сожгли портрет президента республики Мишеля Ауна и объявили здание МИД своей штаб-квартирой. Они вывесили с балконов на здании красные полотна с лозунгами "Бейрут - столица революции", "Бейрут - город без оружия".
- По данным телеканала Al Mayadeen, проникшие в здания министерств Ливана, стали уничтожать документы и файлы, "связанные с коррупцией, начиная с 1992 года".
- Протестующие также попытались захватить штаб-квартиру Ассоциации ливанских банков, однако охранники применили гранаты со слезоточивым газом и отогнали толпу.
- По последним данным, 490 человек пострадали по время столкновений.
- Al-Hadath сообщил, что при стрельбе погиб сотрудник сил безопасности. При этом телеканал добавил, что его по ошибке могли застрелить силовики. В свою очередь агентство Аль-Ватания опровергло информацию о гибели спецназовца.
- Спецформированиям по борьбе с беспорядками потребовалось несколько часов, чтобы очистить центр Бейрута от демонстрантов. Силовикам удалось полностью вытеснить агрессивно настроенных активистов из деловой части Бейрута, вернуть под контроль захваченные правительственные здания и площадь Пляс де Мартир.