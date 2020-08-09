Эспер заявил, что перегруппировка войск США в Европе приближает их к границам России

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. США проводят перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России и усиления сдерживания Москвы. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил в субботу в эфире телеканала Fox News .

"Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило уже проходивший процесс", - напомнил глава Пентагона. По его словам, речь идет об "усилении сдерживания России и укреплении [Североатлантического] альянса". "В конечном счете мы перебрасываем много войск дальше на восток, ближе к границам России", - добавил Эспер.

По его словам, представители остальных ключевых союзников США по НАТО назвали данное решение Трампа "хорошим шагом". Эспер напомнил, что Соединенные Штаты оставят в Германии достаточно крупный контингент войск.

Он напомнил о требовании Вашингтона ко всем странам - участницам НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.

"Я говорил публично и в конфиденциальном порядке, что каждый должен платить минимум 2%. Такие страны, как Германия, должны платить больше. Речь идет о коллективной безопасности и коллективной ответственности за то, чтобы противостоять России и остальным", - продолжал Эспер. "Если мы действительно намерены противостоять россиянам, то придется выполнять взятые на себя обязательства", - подытожил министр обороны США.

В среду Марк Эспер заявил, что Вашингтон намерен добиваться дальнейшего наращивания сил на восточном фланге Североатлантического альянса. По его словам, решение о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих и передислокации части из них в Италию и Бельгию было принято в рамках более широких усилий по "повышению боеспособности альянса".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что РФ всегда последовательно заявляла о нежелательности и опасности "последовательного дрейфа" военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Как он подчеркнул, это вынуждает Москву "принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности" России.