Al Jazeera: число пострадавших в ходе протестов в Бейруте достигло 728

ТАСС, 9 августа. По меньшей мере 728 человек пострадали во время проходящих в Бейруте антиправительственных акций протеста, 19 активистов задержали. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera .

Ранее арабские СМИ сообщали о 490 пострадавших, включая около 70 полицейских.

В центральной части Бейрута в субботу прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным акциям призвал ранее лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту Бейрута сильного взрыва, унесшего жизни 158 человек и разрушившего значительную часть инфраструктуры ливанской столицы.