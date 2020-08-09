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Al Jazeera: число пострадавших в ходе протестов в Бейруте достигло 728

Задержали 19 активистов

ТАСС, 9 августа. По меньшей мере 728 человек пострадали во время проходящих в Бейруте антиправительственных акций протеста, 19 активистов задержали. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera.

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Протесты в Бейруте. Главное

Ранее арабские СМИ сообщали о 490 пострадавших, включая около 70 полицейских.

В центральной части Бейрута в субботу прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным акциям призвал ранее лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту Бейрута сильного взрыва, унесшего жизни 158 человек и разрушившего значительную часть инфраструктуры ливанской столицы.

Теги
ЛиванВзрыв в порту БейрутаАкции протеста в Бейруте
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