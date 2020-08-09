Эспер заявил, что в Афганистане к концу осени останется менее 5 тыс. военных США

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Власти США к концу ноября намерены сократить американский воинский контингент в Афганистане до менее чем 5 тыс. человек. Об этом в субботу в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

"Мы намерены снизить присутствие менее чем до 5 тыс. военных к концу ноября", - сказал он. "Мы должны проинформировать Конгресс США о том, как это выглядит <...> Мы полагаем, что мы можем выполнять все основные задачи, прежде всего речь идет об обеспечении того, чтобы Соединенным Штатам не угрожали террористы, выходящие из Афганистана. Мы можем делать это при более низком уровне [военного присутствия]. Мы намерены также продвигаться в этом направлении", - добавил он.

По словам Эспера, мирный процесс в Афганистане "не является идеальным, но медленно движется вперед". "Это трудный путь, но они добиваются прогресса каждую неделю", - подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены скоро сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. человек. Он подчеркнул, что в Афганистане в день выборов в США 3 ноября, возможно, будут находиться от 4 тыс. до 5 тыс. американских военнослужащих.

В четверг официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге не стал подтверждать слова президента о выводе нескольких тысяч американских военнослужащих из Афганистана к всеобщим выборам. Однако Хоффман отметил, что Министерство обороны США надеется, что мирные переговоры в Афганистане завершатся, а также будут выполнены условия, которые позволят вывести дислоцированные в исламской республике войска НАТО в соответствии с указаниями Белого дома. Хоффман подчеркнул, что о сокращении войск будет объявлено "в надлежащее время".

29 февраля в Дохе США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.