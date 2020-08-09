Полиция арестовала более 20 участников беспорядков в Портленде

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Более двадцати участников беспорядков арестовали в Портленде (штат Орегон). Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте управления городской полиции.

"Полицейские в вечерние часы 7 августа и рано утром 8 августа 2020 года произвели 24 ареста", - говорится в сообщении. В стычках пострадал один сотрудник патрульно-постовой службы Орегона.

Полиция назвала имена арестованных, самому младшему из которых 20 лет, а самому старшему - 49 лет. Им инкриминируется нападение на сотрудников силовых органов при исполнении, сопротивление аресту и проникновение на территорию федерального объекта. Нападавшие применяли камни, бутылки, замороженные яйца, петарды промышленного назначения, а также старались ослепить блюстителей порядка лазерными указками.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, не прекращаются в Портленде более 78 дней. Ранее в город по решению американской администрации направили сотрудников федеральных силовых ведомств, в том числе из Министерства внутренней безопасности США.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявили обвинения.

Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.