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Германия предоставит Ливану €10 млн для устранения последствий взрыва в Бейруте

Как отметил глава МИД Германии Хайко Маас, Ливан уже перед катастрофой столкнулся с серьезными вызовами

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Германия предоставит Ливану €10 млн в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии донорской конференции по Ливану.

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"Жители Бейрута нуждаются в нашей помощи", - отметил министр. По его словам, сегодняшняя конференция "является важным сигналом, в первую очередь для тех, кого непосредственно затронула беда". "Я очень рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные €10 млн", - сообщил Маас.

Одновременно глава МИД ФРГ напомнил, что Ливан уже перед катастрофой столкнулся с серьезными вызовами. "Без реформ не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности", - предупредил он. Катастрофа "может быть поводом для нового начала", полагает Маас.

Министр призвал правительство Ливана обеспечить расследование причин взрыва и действовать на основе транспарентности. По его мнению, только так оно сможет вернуть доверие граждан своей страны.

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ЛиванГерманияМаас, Хайко
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