Глава Афганистана сообщил, что 9 августа издаст указ об освобождении 400 талибов

ТАСС, 9 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани до конца воскресенья издаст указ об освобождении 400 находящихся в тюрьмах сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом он сообщил на чрезвычайном собрании старейшин племен Афганистана (Лойя джирга), которое завершается в столице страны Кабуле.

"Сегодня я подпишу приказ об освобождении 400 пленных талибов", - цитирует его афганский телеканал 1TV. В своем выступлении президент Афганистана также призвал "Талибан" принять обращение участников Лойа джирги к сторонникам радикального движения об установлении перемирия между отрядами талибов и правительственными силами.

Ранее в воскресенье чрезвычайное собрание старейшин племен Афганистана постановило, что 400 членов радикального движения "Талибан" должны быть освобождены, чтобы сделать возможным проведение межафганских переговоров.

До сих пор афганские власти отказывались выпускать из тюрем около 400 экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления. В начале недели Гани заявил, что правительство не имеет полномочий решать судьбу этой группы боевиков, а решение по ней должна принять Лойа джирга, которая собралась на внеочередную сессию 7 августа.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы при этом гарантировали, что не станут использовать территорию республики для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.