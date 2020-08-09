В Минске наблюдаются проблемы с интернетом

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Проблемы с выходом в интернет появились в Минске в воскресенье, передает корреспондент ТАСС.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020. Онлайн

С 08:30 (время совпадает с мск), по наблюдению корреспондентов, отмечаются перебои со связью и мобильным интернетом. Не работает Telegram и еще ряд социальных сетей. Проблемы также наблюдаются с подключением через VPN.

Воспользоваться интернетом в центре Минска пока получается только в отеле, но в ограниченном режиме, так как загружаются не все страницы.

В центре города перекрыта часть улиц, воспользоваться службой заказа такси через мобильный интернет также получается с трудом.

В Белоруссии в воскресенье открылось более 5,7 тыс. избирательных участков для выбора президента страны. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз.