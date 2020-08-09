Лукашенко заявил, что обстановка на выборах не выйдет из-под контроля

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Ситуация на выборах президента Белоруссии находится под контролем. Об этом заявил в воскресенье журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко после того, как отдал свой голос.

"Из-под контроля ничего не выйдет, - сказал он. - Это я вам гарантирую". "Это главная задача действующей власти, не только президента, - продолжил глава государства. - Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее".

По словам Лукашенко, СМИ получат мгновенный ответ, если будут способствовать дестабилизации обстановки в стране.

Глава республики также заявил, что не слишком рассчитывает на международное признание выборов. Лидер Белоруссии призвал не пугать его санкциями в случае непризнания выборов за рубежом.