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Миссия СНГ не считает санитарные ограничения на выборах в Белоруссии искусственными

Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев также рассчитывает, что выборы пройдут спокойно и победит самый достойный кандидат

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Миссия СНГ не считает искусственными санитарные ограничения на выборах в Белоруссии. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев после посещения одного из участков в Минске.

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"Нет, не считаем, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Они (санитарные ограничения - прим. ТАСС) не призваны чему-то препятствовать".

По словам Лебедева, наблюдательная миссия СНГ рассчитывает, что выборы президента Белоруссии пройдут спокойно и победит самый достойный кандидат. 

Миссия наблюдателей СНГ в Белоруссии не фиксирует нарушений избирательных правил на выборах.

Ранее представители оппозиции указывали, что открытые из-за санитарных норм кабинки для голосования нарушают принцип тайного волеизъявления. Кроме того, была ограничена возможность присутствия на участках наблюдателей - не более трех при досрочном голосовании и не более пяти в основной день.

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