Лукашенко заявил, что получил от Путина письмо с изложением фактов о задержанных россиянах

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил от российского лидера Владимира Путина письмо с изложением всех фактов вокруг ситуации с задержанными в стране россиянами.

"Да, я упрекнул [в телефонном разговоре с Путиным] Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения", - сказал Лукашенко в воскресенье на избирательном участке, после того как отдал свой голос. Он добавил, что получил от российского президента письмо "на пяти страницах" относительно ситуации с задержанием россиян.

"Сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией - заблуждаетесь!" - подчеркнул белорусский президент.

Ситуация с задержанными россиянами не сможет повлиять на белорусско-российские отношения, уверен Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что прокуроры из России и Украины пока не приехали в Белоруссию по делу о задержанных россиянах. Лукашенко заявил, что его не интересует, что третья сторона спровоцировала эту ситуацию, будет разбираться по факту.