Полиция обезвредила взрывное устройство у здания офиса "Оппозиционной платформы" в Киеве

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Киева обезвредила взрывное устройство, заложенное неизвестными лицами у здания офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в столице. Об этом сказано в сообщении политической силы на ее официальном сайте.

"В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса "Оппозиционной платформы - За жизнь". Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте", - говорится в нем.

В партии считают, что попытка совершения теракта была осуществлена из политических мотивов и что к этому могут быть причастны представители радикальных организаций. "Сегодняшнее минирование офиса <…> стало ответом на принципиальную позицию партии, требующую привлечения к уголовной ответственности сотрудников СБУ (Служба безопасности Украины) за их противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала "112 Украина", - сказано в заявлении.

"Оппозиционная платформа" потребовала проведения объективного расследования подготовки террористического акта, назвав ее "эпизодом глобальной системы политического преследования, давления и террора, направленного против оппозиционной партии". "Подготовка террористического акта в густонаселенном районе <…> является приговором власти Зеленского, который не может или не желает обеспечить безопасность и порядок в стране. Эта власть, Зеленский и его окружение, должны немедленно уйти в отставку", - подчеркивается в сообщении.

Офисы ОПЗЖ ранее неоднократно подвергались нападениям радикалов по всей стране. 3 августа сообщалось, что неизвестные лица облили краской стены регионального офиса организации в Ужгороде. В июле неизвестный бросил гранату в партийный офис организации в Полтаве, в результате чего пострадала секретарь офиса. По этому факту расследуется уголовное дело по статье УК Украины "Покушение на убийство".