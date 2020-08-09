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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Лукашенко заявил, что надеется на свою победу, но "не был бы так однозначен"

Лукашенко заявил, что надеется на свою победу, но "не был бы так однозначен".

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Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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