МЧС России завершило поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 9 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы российской группировки МЧС на месте взрыва в порту Бейрута завершены, сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Поисково-спасательные работы в Бейруте завершены, аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в штабе.

По данным российского МЧС, власти Ливана больше не надеются найти живых людей под завалами после взрыва в Бейруте.

"Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - сказал представитель ведомства.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России 6-7 августа приняли 92 пострадавших, включая 12 детей. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела шести человек.