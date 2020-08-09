Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка превысила 54%

МИНСК, 9 августа. Явка на выборах президента Белоруссии превысила 54%, их можно считать состоявшимися. Об этом заявила в воскресенье председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020. Онлайн

"Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании", - сказала она.

По словам Ермошиной, ЦИК республики рассчитывает получить первые результаты выборов президента Белоруссии уже вечером воскресенья.

"Уже можно говорить о том, что в конце дня получим какой-то результат", - сказала она.

Председатель Центризбиркома добавила, что уровень в 50% явки по состоянию на 12:00 (время совпадает с московским) не преодолен только в Минске. По ее словам, в столице явка составила 43%. "Но здесь тоже люди идут, подтягиваются и стоят в очередях", - добавила она.

В то же время, указала Ермошина, например, в Гомельской и Могилевской областях явка превысила 60%.