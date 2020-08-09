Оппоненты Лукашенко надеются на мирную обстановку после завершения голосования

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова рассчитывает, что после завершения голосования в стране сохранится мирная обстановка. Об этом представитель штаба экс-претендента Виктора Бабарико сказала в воскресенье после голосования на избирательном участке.

"Будем надеяться, что все будет мирно", - отметила Колесникова.

По ее мнению, меры по запугиванию противников уже не срабатывают, усиление давления на гражданское общество вызывает обратную реакцию. "Пытаются оказать давление на людей, на нас в том числе. Но видно, что это уже не работает. Запугивание и страх - уже инструменты нерабочие", - сказала Колесникова. "Если понимать под репрессиями незаконные задержания людей, психологическое, и физическое давление, то оно так и есть. Но это уже скоро закончится", - считает Колесникова.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выбирают президента. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.