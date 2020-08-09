СМИ: в Израиле отменили еженедельное заседание кабмина из-за разногласий в коалиции

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 августа. /ТАСС/. Еженедельное заседание правительства Израиля было отменено в воскресенье утром из-за разногласий между партиями "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" вице-премьера и министра обороны Бени Ганца. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, заседание кабинета отменено по инициативе "Ликуд" под предлогом того, что "Кахоль-Лаван" "отказывается обсуждать новый пакет помощи" в связи с пандемией коронавируса. В "Кахоль-Лаван" отвергли эти утверждения и призвали "Ликуд" "четко соблюдать положения коалиционного соглашения". "Эти трения идут в дополнение к весомым разногласиям между партнерами по коалиции вокруг государственного бюджета", который должен быть принят в ближайшие две недели, и "могут являться признаком близости очередных всеобщих выборов", которые станут в таком случае уже четвертыми за два года, отмечает газета.

Действующий 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге 17 мая 2020 года, что положило конец длившемуся более 500 дней политическому кризису в стране, в ходе которого трижды проводились парламентские выборы. Лишь последние из них, состоявшиеся 2 марта, привели к формированию устойчивой правительственной коалиции, которая контролирует более половины из 120 мест в однопалатном парламенте. В соответствии с коалиционным соглашением между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" первые 18 месяцев пост премьера занимает Нетаньяху, после чего на следующие полтора года полномочия главы кабинета должны перейти к Ганцу.

23 июля президент еврейского государства Реувен Ривлин призвал членов правительства "прекратить разговоры о досрочных выборах" и "сфокусироваться на выработке путей выхода из беспрецедентного кризиса, в котором оказались как Израиль, так и все человечество" из-за пандемии коронавируса. Вслед за этим в тот же день Нетаньяху призвал Ганца способствовать скорейшему утверждению бюджета, а в ответ партия "Кахоль-Лаван" попросила премьера "не вести Израиль к новым выборам".