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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии

Ранее уже проголосовали трое из пяти кандидатов - президент Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Представляющая оппозиционные силы Светлана Тихановская отдала свой голос на выборах президента Белоруссии.

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Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020. Онлайн

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее уже проголосовали трое из пяти кандидатов - президент Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выбирают президента. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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