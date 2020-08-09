Тихановская проголосовала на выборах президента Белоруссии

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Представляющая оппозиционные силы Светлана Тихановская отдала свой голос на выборах президента Белоруссии.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Ранее уже проголосовали трое из пяти кандидатов - президент Александр Лукашенко, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.
Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выбирают президента. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.