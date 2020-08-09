Огромная очередь избирателей выстроилась у посольства Белоруссии в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Очередь более чем в 1 000 человек выстроилась в воскресенье у посольства Белоруссии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики.

Очередь из желающих проголосовать растянулась на 600-700 метров от здания диппредставительства по прилегающим переулкам. Как сообщили дежурящие у избирательного участка волонтеры, на данный момент вокруг посольства выстроились порядка 1 100 человек.

Людей пускают внутрь в порядке живой очереди, но так, чтобы соблюдались ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

По данным посольства, всего с начала досрочного голосования 4 августа и по сегодняшний день на участке в Москве проголосовали уже 1,5 тыс. человек. При этом ранее сообщалось, что в основной день выборов на избирательном участке в Москве ожидают более 2 тысяч граждан Белоруссии.

Некоторые из проезжающих мимо водителей сигналят толпам избирателей. При этом большинство автомобилей, стоящих вокруг участка, украшены белорусскими флагами. Многие из желающих проголосовать пришли в одежде с национальными элементами.

Гражданский долг

Собравшиеся у посольства избиратели единогласно отмечают, что прийти сюда и проголосовать - долг каждого гражданина Белоруссии, проживающего в РФ. При этом они убеждены, что количество избирателей, скопившихся у здания посольства, и есть главный показатель важности происходящего для граждан республики, который "говорит сам за себя". "Мы голосуем для себя, для своего будущего, для наших детей, для своего народа", - подчеркнула одна из собеседниц агентства.

Проголосовавшие граждане Белоруссии также отмечают, что необходимые санитарно-эпидемиологические меры на участке соблюдаются: ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции, ограниченное количество людей, находящихся одновременно на участке. Каких-то грубых нарушений в ходе голосования избиратели не заметили.

Голосование на территории РФ

Избирательные участки в России для досрочного голосования на выборах президента Белоруссии открылись 4 августа. Оно проходило до 8 августа на всех трех избирательных участках в РФ - Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Как указали в диппредставительстве, принять участие в голосовании смогут белорусы, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории РФ. В основной день голосования участки будут работать с 08:00 до 20:00 мск.