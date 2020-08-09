Явка на выборах президента Белоруссии на 14:00 составила 65,19%

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14:00 составила 65,19%. Соответствующие цифры обнародовал заместитель председателя Центризбиркома страны Вадим Ипатов.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020. Онлайн

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По его словам, при этом в Брестской области явка составила - 63,05%, Витебской - 67,35%, Гомельской - 75,83%, Гродненской - 65,75%, Минской - 64,21%, Могилевской - 72,57%, в городе Минске - 52,03%.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выбирают президента. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.