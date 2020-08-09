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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Явка на выборах президента Белоруссии на 14:00 составила 65,19%

Замглавы ЦИК страны Вадим Ипатов сообщил, что наивысшая явка зафиксирована в Гомельской области, самая низкая - в городе Минске

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Явка на президентских выборах в Белоруссии на 14:00 составила 65,19%. Соответствующие цифры обнародовал заместитель председателя Центризбиркома страны Вадим Ипатов.

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По его словам, при этом в Брестской области явка составила - 63,05%, Витебской - 67,35%, Гомельской - 75,83%, Гродненской - 65,75%, Минской - 64,21%, Могилевской - 72,57%, в городе Минске - 52,03%.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выбирают президента. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Теги
БелоруссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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