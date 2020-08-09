Макрон открыл конференцию доноров для координации помощи Ливану

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в воскресенье видеоконференцию доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в порту Бейрута. Выступая перед мировыми лидерами и представителями международных организаций, он подчеркнул важность поддержки населения и отметил вклад всех стран, которые уже направили помощь.

Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Цель этой конференции - мобилизовать средства, чтобы дать конкретные ответы на нужды населения", - считает французский лидер. "Сейчас стоит вопрос о доверии ливанского народа <...>, и мы адресуем это сильное послание, чтобы показать, что мы рядом в час трагедии", - добавил он.

Макрон также рассказал, что Париж рассчитывает на поддержку Москвой его инициатив по мобилизации международной поддержки Бейруту.

"В нашей конференции участвуют 15 государств, - отметил он. - Мы также обращались к России и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку".