{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в порту Бейрута
Обновлено 

Макрон открыл конференцию доноров для координации помощи Ливану

Президент также рассчитывает на поддержку Москвой инициатив Франции по мобилизации международной поддержки Бейруту
Президент Франции Эмманюэль Макрон AP Photo/Thibault Camus, Pool
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© AP Photo/Thibault Camus, Pool

ПАРИЖ, 9 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл в воскресенье видеоконференцию доноров по координации помощи Ливану, пострадавшему 4 августа от мощного взрыва в порту Бейрута. Выступая перед мировыми лидерами и представителями международных организаций, он подчеркнул важность поддержки населения и отметил вклад всех стран, которые уже направили помощь.

На эту тему
Что известно о взрыве в порту Бейрута

"Цель этой конференции - мобилизовать средства, чтобы дать конкретные ответы на нужды населения", - считает французский лидер. "Сейчас стоит вопрос о доверии ливанского народа <...>, и мы адресуем это сильное послание, чтобы показать, что мы рядом в час трагедии", - добавил он.

Макрон также рассказал, что Париж рассчитывает на поддержку Москвой его инициатив по мобилизации международной поддержки Бейруту.

"В нашей конференции участвуют 15 государств, - отметил он. - Мы также обращались к России и Турции, и я уверен, что они окажут поддержку".

 

Теги
ЛиванФранцияМакрон, ЭмманюэльВзрыв в порту Бейрута
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Центр социсследований заявил, что не публиковал данные экзитполов в Telegram-каналах
Официальные данные о результатах голосования опубликуют после закрытия избирательных участков, а проведение экзитполов наблюдателями на выборах запрещено белорусскими законами
Читать полностью