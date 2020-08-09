В ЦИК Белоруссии заявили, что выборы президента проходят в соответствии с законом

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии получил в общем около 250 обращений в день голосования, однако избирательный процесс проходит в рамках действующего законодательства. Об этом заявил в воскресенье заместитель председателя ЦИК страны Вадим Ипатов.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020.

Основной день голосования на президентских выборах в Белоруссии - 2020. Онлайн

"В целом избирательный процесс проходит в соответствии с требованиями нашего избирательного кодекса", - сказал он.

Ипатов добавил, что в адрес ЦИК с утра поступило около 200 телефонных обращений и около 40 письменных и телефонных сообщений. "Избиратели поднимают, как правило, вопросы, как найти свой участок для голосования. Просят проголосовать не по месту регистрации, граждане РФ желают принять участие в голосовании, - продолжил он. -

Наблюдатели поднимают вопросы о отказах дать разрешение делать фотокопии протоколов о досрочном голосовании, о соотнесении аккредитации и присутствия на избирательных участках".

Ипатов при этом напомнил, что в соответствии с санитарными требованиями в условиях пандемии коронавируса одновременно находиться на участке могут не более пяти наблюдателей.