Центр социсследований заявил, что не публиковал данные экзитполов в Telegram-каналах

МИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Центр социально-гуманитарных исследований Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) не имеет отношения к сведениям, которые распространяются в Telegram-каналах под видом данных официального экзитпола, проводимого организацией. Об этом заявила в воскресенье агентству БелТА глава Центра Ирина Лашук.

"Мы действительно проводим региональный экзитпол по Минску и Минской области. Официальные данные о его результатах, как и положено в соответствии с законодательством Беларуси, будут опубликованы после закрытия избирательных участков, подсчета и сведения данных от интервьюеров", - цитирует ее агентство.

"Мы не несем ответственности за любые публикуемые под видом нашего экзитпола сведения", - подчеркнула Лашук.

Ранее в воскресенье председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала фальшивками распространяемые в Telegram-каналах данные о голосовании на выборах президента страны, якобы основанные на опросах избирателей. Ермошина добавила, что в ЦИК поступили жалобы от избирателей о том, что наблюдатели на выборах пытались опрашивать их на выходе из участков. Она напомнила, что проведение экзитполов наблюдателями на выборах запрещено белорусскими законами.

Как сообщало ранее агентство БелТА, Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ проводит экзитпол по заказу белорусского телеканала СТВ. Также в воскресенье проводится национальный экзитпол. Он организован по инициативе представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии. Исследование проводит Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций".

В Белоруссии в воскресенье открылось более 5,7 тыс. избирательных участков для выбора президента страны. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Лукашенко баллотируется в шестой раз. ЦИК Белоруссии уже признал выборы состоявшимися. К 14:00 явка превысила 65%.